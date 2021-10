Nafi Thiam ook in supermarkt en in spelletje op Instagram te zien

Het verhaal van Nafi Thiam krijgt enkele mooie zaken buiten de sport om haar populariteit en succes te vieren.

Thiam is te zien op blikjes Red Bull en daar is ze blijkbaar zelf heel trots op. “Ik sta op een blik! Hoe cool is dat? Het geeft me vleugels om door te gaan, te blijven dromen en nieuwe doelen te stellen”, laat Thiam weten.

Van de blikjes zijn 1 miljoen exemplaren beschikbaar voor ons land. Daarnaast is Thiam ook te zien in een spelletje op Instagram.

Daarin moet je de onderdelen van de zevenkamp beoefenen. Als je hoog scoort kan je dat delen op Instagram en maak je kans op een meet and greet met Nafi Thiam.