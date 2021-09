Eerste Memorial Marieke Vervoort gepland

Marieke Vervoort overleed op 22 oktober 2019, ze was amper 40 jaar. Vervoort leed aan een ongeneeslijke spierziekte en koos voor euthanasie.

Vorig jaar werd een eerste editie van de Memorial Marieke Vervoort gepland, maar door de coronacrisis kon die niet doorgaan.

Dit jaar komt de Memorial er wel. Ze zal op zaterdag 2 oktober plaatsvinden in Lier. De organisatie is van AC Lyra, de club van Vervoort.

"Uit respect voor haar levenswerk en haar betekenis en bijdrage voor de G-sport in ons land en voor de club in het bijzonder, willen we een blijvende herinnering in het leven roepen met deze Memorial", zo klinkt het in een persbericht.

120 nationale en internationale atleten met een verstandelijke of fysieke beperkingen zullen deelnemen. Deelname en inkom is volledig gratis.