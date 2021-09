Leerling verdedigt 'juf' Mieke Gorissen op sociale media

Het moet één van de beelden van de Olympische Spelen zijn. De huilende Mieke Gorissen na haar marathon in Tokio.

Bij Sporza was het tranen van geluk wenen voor Mieke Gorissen toen ze de marathon op de Spelen in Tokio gelopen had.

Maar nog geen maand later staat ze als docente fysica opnieuw voor de klas. Collega’s en leerlingen reageerden enorm positief op haar verhaal.

Leerlingen begonnen haar ook te volgen op haar Instagrampagina. "Tussen alle positieve reacties stond ook een minder positieve. Daar is iemand uit mijn klas op gesprongen om me te verdedigen", zegt Gorissen.

"Prachtig vond ik dat. Ik heb de leerling meteen bedankt dit schooljaar. "Graag gedaan, juf", klonk het enthousiast."