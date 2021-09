Thiam sluit seizoen af op Memorial Van Damme: "Als het niet in Brussel was, had ik niet deelgenomen"

Vrijdagavond is Nafi Thiam te zien in het hoogspringen op de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Met een Europese indoortitel en de olympische zevenkamp heeft Nafi Thiam er een fantastisch jaar op zitten. "Er was veel druk in Tokio, zowel van mezelf als van de buitenwereld", vertelde Thiam donderdag op een persconferentie. "Het was een moeilijk jaar met al die kleine probleempjes die ik had. Deelnemen aan de Memorial Van Damme en het Belgische publiek terugzien, is een mooie manier om mijn seizoen af te sluiten. Ik kijk ernaar uit en hoop dat er veel mensen zullen zijn."

In het hoogspringen is er een zeer sterk deelnemersveld met de top vijf van de afgelopen Olympische Spelen: de Russin Mariya Lasitskene, de Australiërs Nicola McDermott en Eleanor Patterson en de Oekraïense dames Yaroslava Mahuchikh en Iryna Gerashchenko.

"Het is de wedstrijd die me in deze periode van mijn seizoen het beste past, omdat het degene is waar ik mij het meest comfortabel bij voel. Wat mijn prestatie betreft, viseer ik geen bepaalde hoogte. Ik leg mezelf geen limiet op. Alles wat ik wil, is om zo lang mogelijk in competitie te blijven om zo de energie van het publiek te voelen. Als de wedstrijd niet in Brussel had plaatsgevonden, had ik zeker en vast niet deelgenomen."