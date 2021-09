Philip Milanov laat zich uit over tegenvallend seizoen: "Vooral een mentale kwestie"

Philip Milanov eindigde woensdagavond als zevende bij het discuswerpen op de Memorial Van Damme.

Dat werd voor de echte Memorial woensdag in Ter Kamerenbos gehouden. Milanov gooide 63m01, in de lijn van zijn seizoen. De Bruggeling gooide dit jaar nooit voorbij de 64 meter, terwijl zijn nationaal record 67m26 bedraagt.

"Dit was min of meer wat ik verwacht had", zei Milanov achteraf. "Het was een beetje zoeken omdat de ring glad was, maar uiteindelijk is het gelukt. Ik ben gematigd tevreden met dit resultaat, al tonen mijn trainingen dat ik meer dan 65 meter zou moeten aankunnen. Ik zit met schrik om fouten te maken, dat is al heel het seizoen een probleem. Het is vooral een mentale kwestie."

Het seizoen bracht niet wat hij er zelf van verwacht had. "Dit seizoen heb ik geen enkele keer het niveau gehaald waar ik op gehoopt had. Iedereen heeft zijn ups en downs, al ging het op training echt goed. Daar gooide ik voorbij de 67 meter, maar in wedstrijdomstandigheden liep het mis op mentaal vlak. En daarnaast heb ik iets te veel proberen aanpassen en uitproberen met mijn techniek. Ik was wat in de war daardoor."