Armand Duplantis op wereldrecordjacht naar Memorial Van Damme

Polsstokspringer Armand Duplantis wil in het Koning Boudewijnstadion het wereldrecord aanvallen.

Armand Duplantis wil vrijdag een gooi doen naar het wereldrecord polsstokspringen tijdens de Memorial Van Damme in Brussel.

"Alle omstandigheden moeten juist zijn, maar ik ga mijn best doen. Tijdens de Spelen was er veel druk en stress. Toen ik naar Zweden terugkeerde met mijn gouden medaille, was de ontvangst die ik kreeg buitengewoon. Het was irreëel. Ik had er geen benul van hoe belangrijk die medaille was voor Zweden."

In Brussel wil Duplantis dus beter doen dan zijn eigen record op 6m18 van begin 2020. "We hebben de energie van de fans gemist en ik ben blij te kunnen deelnemen aan een wedstrijd met fans. Bovendien hou ik erg van het Koning Boudewijnstadion, waar veel geschiedenis is geschreven."