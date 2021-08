Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge overleden

Onze landgenoot Jacques Rogge was van 2001 tot 2013 voorzitter van het Internationaal Olympic Comité (IOC).

Daarna werd Rogge erevoorzitter van het IOC. Eerder was hij al voorzitter geweest van het BOIC (1989-1992) en het EOC (1989-2001).

Na zijn job bij het IOC werd Rogge bij de Verenigde Naties gezant voor jonge vluchtelingen en sport.

In Deinze, waar Rogge woonde, wordt vanaf maandag een rouwregister geopend. Dat liet burgemeester Jan Vermeulen weten.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3