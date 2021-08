Noor Vidts gehuldigd door stadsbestuur van Vilvoorde

Meerkampster Noor Vidts is vandaag in de bloemetjes gezet voor haar prestaties op de Olympische Spelen.

Vidts greep net naast een bronzen plak op de zevenkamp tijdens de Olympische Spelen in Tokio waarbij Nafi Thiam goud haalde. Ze zette vijf persoonlijke records neer in Tokio. Nu kreeg ze in Vilvoorde een huldiging van het stadsbestuur.

"We zijn bijzonder fier op onze olympische Noor Vidts", zei burgemeester Hans Bonte. "Het was een grensverleggende prestatie. Ook de olympische gedachte is bij Noor aanwezig: beter deelnemen dan winnen. Ze genoot van elk moment in Tokio, dat zagen we."

Vidts kreeg enkele cadeaus en mocht het Gulden Boek van Vilvoorde ondertekenen. “Ik begin ondertussen een beetje te beseffen wat ik gepresteerd heb in Tokio, maar ik krijg nog altijd kippenvel als ik beelden van mijn wedstrijd terugzie”, zei Vidts. “Het was een fantastische ervaring, ik ben heel trots op wat ik bereikt heb. Veel mensen zeiden ook dat ze erg genoten hebben van mijn wedstrijd, dat is heel leuk om te lezen."