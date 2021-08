Leuke blikvanger op Memorial Van Damme: Noor die wereldrecord kon verpulveren op de 400 meter horden is van de partij

Leuk nieuws voor de Memorial Van Damme. Ze hebben met Karsten Warholm namelijk een echte blikvanger te pakken. De Noor won op de Olympische Spelen nog de 400 meter horden in een nieuw wereldrecord.

De Memorial Van Damme staat op 3 september op het programma en ze hebben een indrukwekkende deelnemerslijst voor de 400 meter horden. Zo is onder meer Karsten Warholm van de partij.

De Noor won deze discipline nog op de Olympische Spelen in een nieuw wereldrecord. Ook de Braziliaan Alison dos Santos is er volgens Het Laatste Nieuws bij op de Memorial Van Damme. Hij eindigde op de derde plaats op de Spelen. Daarnaast doen ook nog vier andere finalisten op de Spelen mee aan de 400 meter horden op de Diamond League-meeting in ons land.