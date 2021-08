Memorial Van Damme krijgt fantastische bezetting op hoogspringen

De top vijf van de finale in het hoogspringen op de Olympische Spelen en Nafi Thiam zakken naar de Memorial af.

De Memorial Van Damme wordt op vrijdag 3 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gehouden.

Mariya Lasitskene pakte goud in Tokio en is van de partij. Ook de zilveren Nicola McDermott en bronzen Yaroslava Mahuchikh zullen aanwezig zijn, net als de nummer vier en vijf in Tokio.

Ook Nafi Thiam zal aan het hoogspringen deelnemen.