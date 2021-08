Op de valreep nog een Belgische medaille erbij! Bashir Abdi doet het op de marathon

Met het einde van de Spelen in zicht is er nog een Belgische medaille bijgekomen. Bashir Abdi zorgde daarvoor in de marathon. De immer sympathieke atleet leverde een indrukwekkende prestatie en kaapte het brons weg.

De Japanse hitte deed menig marathonloper de das om, maar met Bashir Abdi en Koen Naert presteerden twee Belgen wel prima. Naert zou de finish bereiken op een tiende plaats en mag daar ook best tevreden zijn. Toen had zich al een prachtig schouwspel afgespeeld. TWEE BOEZEMVRIENDEN OP HET PODIUM Eliud Kipchoge was veel te sterk, hij verlengde zijn olympische titel. Achter hem liepen Abdi Nageeye en Bashir Abdi in mekaars gezelschap. Al is dat niet de volledige omschrijving: Nageeye nam Abdi op sleeptouw en gebaarde dat de Belg moest aanklampen. De twee zijn boezemvrienden en wilden met hun beiden op het podium. Nageeye won makkelijk de sprint voor het zilver en moedigde Abdi aan om het brons te pakken. Die laatste speelde het nog klaar ook: een bronzen medaille dus voor Bashir Abdi en België! De droom van Abdi en Abdi in de marathon is uitgekomen.