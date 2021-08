Belgische atleten op Olympische Spelen krijgen samen 643.000 euro aan premies

Dankzij de Nationale Loterij is er voor atleten die op de Olympische Spelen binnen de top acht eindigen een premie voorzien.

Voor een individuele gouden medaille is er 50.000 euro voorzien. Die eer valt Nafi Thiam en Nina Derwael ten eer. De hockeyers krijgen in een ploegsport elk 12.500 euro.

Individueel zilver levert 30.000 euro op. Dat geldt voor Wout van Aert. Individueel brons is goed voor 20.000 euro. Matthias Casse en Bashir Abdi krijgen dat bedrag toegestopt. De ruiters van de jumpingploeg krijgen elk 5.000 euro.

Een vierde plaats individueel levert 10.000 euro op, of in team 2.500 euro per atleet. Van plaats vijf tot acht is 5.000 euro voor individuele sporten voorzien, of 1.250 euro voor ploegsporters.

Trainers krijgen elk 25 procent van het bedrag van de premie van hun atleet. Nu is het nog afwachten of Japan een deel van die premie zal inhouden of niet.