Uitkijken naar Cheetahs en Tornados, medaille voor België in teamfinale jumping, net geen medaille in ploegkoers

De Olympische Spelen gaanhet slotweekend in, maar er zijn nog enkele Belgen die in actie komen in Tokio.

Bij de marathon voor vrouwen kwamen onze landgenotes Hanna Verbruggen en Mieke Gorissen in actie. Verbruggen werd 49ste, Gorissen 28ste.

Ook bij de 4 x 400 meter komen de Belgen in beide finales in actie. De vrouwenploeg loopt om 14.30 uur, de herenploeg om 14.50 uur.

Kenny De Ketele en Robbe Ghys kwamen in het baanwielrennen in actie in de ploegkoers. Lees er HIER meer over.

In het golf kwam Manon De Roey in actie tijdens de vierde en laatste ronde. Zij eindigde als 49ste.

Tot slot is er nog de Belgische jumpingploeg in het paardrijden. De Belgische ruiters veroverden de bronzen medaille. Lees er HIER meer over.