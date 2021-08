Tornados grijpen net naast medaille in 4 x 400 meter bij de mannen

Op de Olympische Spelen in Tokio pakten de Tornados in de finale van de 4 x 400 meter de vierde plaats.

Na de reeksen moest coach Jacques Borléé de nodige aanpassingen aan de volgorde van de lopers aanbrengen.

Alexander Doom startte de finale, gevolgd door Jonathan Sacoor, Dylan en Kevin Borlée. Kevin kreeg in de reeksen nog rust door last aan de hamstring. Zijn broer Jonathan moest echter afhaken, ook met een hamstringblessure opgelopen in de reeksen.

Doom gaf de stok als vierde door aan Sacoor. De wissel met Dylan Borlée gebeurde als zesde. De laatste wissel was als vierde. Kevin Borlée liep naar de vierde plaats. Dat gebeurde wel in een Belgisch record.

Het was voor de Tornados de vierde olympische finale op een rij. In Rio werden ze ook vierde.