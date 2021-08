Welke Belgen komen er vannacht en morgen in actie op de Spelen in Tokio?

De Olympische Spelen gaan morgen het slotweekend in, maar er zijn nog enkele Belgen die in actie komen in Tokio.

Bij de marathon voor vrouwen komen onze landgenotes Hanna Verbruggen en Mieke Gorissen in actie. Die start vanavond nog om 23 uur Belgische tijd. Ook bij de 4 x 400 meter komen de Belgen in beide finales in actie. De vrouwenploeg loopt om 14.30 uur, de herenploeg om 14.50 uur. Kenny De Ketele en Robbe Ghys komen in het baanwielrennen in actie in de ploegkoers. Dat is om 9.55 uur te volgen. In het golf komt Manon De Roey in actie tijdens de vierde en laatste ronde. Zij start om 00.30 uur. Tot slot is er nog de Belgische jumpingploeg in het paardrijden. Zij rijden tussen 12 en 14.05 uur de finale.