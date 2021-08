Gouden Nafi Thiam trok met zorgen naar Spelen: "Een week geleden kon ik niet lopen"

Nafi Thiam was duidelijk geëmotioneerd na haar nieuwe gouden medaille op de zevenkamp van de Olympische Spelen in Tokio.

Het leek allemaal wat moeilijker te gaan voor Nafi Thiam. De kloof met de tegenstanders was kleiner en de individuele prestaties minder. Toch haalde ze vrij gemakkelijk, zo leek het, het goud binnen.

Thiam zei achteraf dat het heel moeilijke jaren waren. Zowel fysiek als mentaal, maar ze sloeg zich er telkens door. Tot enkele dagen voor de Spelen zag het er niet goed uit. “Amper een week geleden kon ik bijna niet lopen van de rugpijn”, zei ze huilend. “Overbelasting. Blessure is een zwaar woord. Maar dat het mij uitgerekend een week voor de Spelen weer moest overkomen.”

Toen ook haar trainer er op de tweede dag niet mocht bij zijn, leek het helemaal mis te lopen. “Nog maar eens een klap. Ik kon wel wenen. Ik kon mij niet voorstellen hoe ik het zonder hem zou redden. Gelukkig heeft mijn omgeving mij op dat moment goed opgevangen. Met dank aan Michael Van der Plaetsen. We kenden mekaar niet. Ik had nooit met hem getraind, maar hij is in allerijl vanuit het olympisch dorp afgekomen. Echt top. Het is mede dankzij hem dat ik mij heb kunnen herpakken. Dat heb ik ook tegen mezelf gezegd: ik moest dit voor Roger doen.”