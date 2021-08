Belgian Tornados maken indruk en plaatsen zich voor finale op de 4x400 meter

Deze middag kwamen de Belgian Tornados in actie in hun reeks op de 4x400 meter. Onze landgenoten maakten indruk en eindigden na een sterke wedstrijd uiteindelijk op de derde plaats. Genoeg voor een plaats in de finale.

Doom, Sacoor, Dylan Borlée en Jonathan Borlée moesten de Belgian Tornados naar de finale loodsen op de 4x400 meter. Doom, Sacoor en Dylan Borlée deden het uitstekend, waardoor Jonathan Borlée als eerste aan de laatste 400 meter mocht beginnen. Op het einde leek Jonathan Borlée échter een blessure op te lopen. Daardoor konden Polen en Jamaica nog over onze landgenoten springen, maar een derde plaats was wel genoeg voor een plaats in de finale. Het is echter nog niet duidelijk of Jonathan Borlée fit zal zijn om deel te nemen aan de finale, aangezien het om een spierblessure leek te gaan.