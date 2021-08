Belgian Tornados geloven erin: "Een medaille is speelbaar in de finale"

De Belgian Tornados plaatsten zich vlot voor de finale van de 4 x 400 meter die zaterdag op de Spelen in Tokio gelopen wordt.

Een knappe prestatie, al was er wel minder nieuws met een blessure voor Jonathan Borlée. "Al na 200 meter voelde ik dat het gedaan was met mijn hamstring, maar ik heb mij opgeofferd voor het team", vertelt Jonathan Borlée achterof. "Hopelijk wordt dat beloond. We staan alvast in de finale."

Hij bevestigde alvast dat zijn broer Kevin Borlée klaar is om morgen de finale te lopen. "Kevin is in orde. Met nog één dagje extra moet hij topfit zijn, denk ik. Een medaille is speelbaar."

Jonathan Sacoor is lichamelijk in topvorm. "Bij mij zit er nog redelijk veel in de tank", vertelde hij. "In de individuele 400 meter ben ik op mijn honger blijven zitten, dus morgen wil ik iets rechtzetten. We zijn enorm hongerig naar die medaille en willen in de finale iets fantastisch laten zien. Kevin Borlée blijft Kevin Borlée. In een olympische finale loopt die iedereen eraf."