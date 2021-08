UPDATE: Thiam gaat aan de leiding na sterke start van dag 2, Vidts mag dromen van het podium

Met Thiam en Vidts liggen twee Belgische atletes op medaillekoers in de zevenkamp. De olympische titel, dat is uiteraard waar Thiam voor naar Tokio gegaan is. Na sterke prestaties in het verspringen en speerwerpen ziet het er weer een pak beter uit. Ondertussen blijft het sprookje van Vidts duren.

Nafi Thiam begon de tweede dag in de zevenkamp pas op de derde plaats, maar zette orde op zaken in het verspringen. Met haar laatste sprong geraakte ze 6,60 meter ver. Ze maakte zo bijna haar volledige achterstand goed en naderde op vier puntjes van de Nederlandse Vetter in de stand. Vidts ging van positie 2 naar 3 en srpong 6,32 meter ver. Dat was niet de start van een ineenstorting bij Vidts na die geweldige eerste dag, integendeel. De Vilvoordse deed er in het speerwerpen met een worp van 40,84 meter nog een persoonlijk record bij. THIAM AAN DE LEIDING Thiam tankte vertrouwen en deed het ook uitstekend in het speerwerpen. Ze gooide haar speer 54,68 meter ver. Daarmee kwam ze virtueel aan de leiding. Het was wel nog wachten wat Vetter deed. Die kon Thiam niet van de leidersplaats houden: na het speerwerpen heeft de Belgische een voorsprong van 65 punten. Noor Vidts is ondertussen teruggezakt naar een vijfde plaats, maar heeft een goede 800 meter in huis en daar kan ze nog terrein goedmaken. Afspraak om 14u30.