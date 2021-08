Opnieuw gouden medaille voor Nafi Thiam! Ook sterke prestatie Noor Vidts, maar net niet voldoende voor het podium

Nafi Thiam heeft het opnieuw geflikt. Net zoals in Rio is onze landgenote ook nu de Olympische kampioene op de zevenkamp. Ze haalde het in het klassement voor de Nederlandse sporters Vetter en Oosterwegel. Noor Vidts moet tevreden zijn met de vierde plaats.

Deze middag stond met de 800 meter het laatste onderdeel op de zevenkamp op het programma bij de vrouwen. Niet de meest favoriete discipline van Thiam, maar onze landgenote kon al bij al makkelijk standhouden tegenover haar concurrente Vetter.

Opnieuw een gouden medaille dus voor Thiam. Een knappe prestatie van onze landgenote, want ook in Rio was Thiam de sterkste op de zevenkamp. Een mooie dag voor ons land, want zo halen we met de Red Lions en met Thiam twee gouden medailles binnen.

Noor Vidts deed er op de 800 meter nog alles aan om de bronzen medaille te halen, maar de Nederlandse Oosterwegel stak daar een stokje voor. Vidts won de reeks wel met een persoonlijk record, maar haar voorsprong op Oosterwegel was niet groot genoeg. Zo eindigt Vidts op de vierde plaats achter Thiam, Vetter en Oosterwegel.

Red Lions

Het was een goede dag voor ons land op de Olympische Spelen. Naast de gouden medaille voor Nafi Thiam, hebben we namelijk ook goud gehaald in het hockey. Het verslag van de Olympische finale van de Red Lions kan u HIER terugvinden.