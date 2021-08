Geen finale voor Ismael Debjani op de 1.500 meter: onze landgenoot is uitgeschakeld werd in de halve finales

Ismael Debjani is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale op de 1.500 meter. In zijn halve finale eindigde onze landgenoot namelijk op de elfde plaats, wat niet genoeg was voor een plaats in de finale.

Deze ochtend stonden de halve finales op het programma in de 1.500 meter en Ismael Debjani is er uiteindelijk niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de grote finale op deze discipline. Hij eindigde op de elfde plaats in zijn halve finale. Hij moest bij de eerste vijf eindigen om zich te plaatsen voor de finale in Tokio, dus de Olympische Spelen zitten er zo op voor Debjani. later deze middag is het nog uitkijken naar de prestaties van Thiam en Vidts in de zevenkamp.