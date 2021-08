Ook Noor Vidts uitstekend begonnen aan zevenkamp: vierde plaats na twee onderdelen

Nafi Thiam staat na twee onderdelen aan de leiding op de zevenkamp, maar ook Noor Vidts is uitstekend begonnen. Vidts staat na twee onderdelen namelijk op een uitstekende vierde plaats.

Niet alleen Nafi Thiam neemt voor ons land deel aan de zevenkamp op de Olympische Spelen, want ook Noor Vidts is iemand in de gaten te houden. Zo staat Vidts na twee onderdelen op de vierde plaats in het klassement.

Na de 100 meter horden stond Vidts al uitstekend, want ze liep de vijfde beste tijd van alle deelnemers. Ze bevestigde daarna haar goede vorm in het hoogspringen met een sprong van 1 meter 83. Goed voor een voorlopige vierde plaats na twee onderdelen.