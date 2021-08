Noor Vidts kruipt na eerste dag zevenkamp over Thiam in rangschikking, grootste uitdager blesseert zich

Nafi Thiam staat na de 200 meter op de Olympische zevenkamp op een derde plaats, na een verrassende Noor Vidts.

Thiam liep naar 24.90 op de 200 meter, goed voor de achttiende plaats. Vidts zette een persoonlijk record van 23.70 neer, wat de tweede plaats opleverde.

De Britse Katarina Johnson-Thompson, de grootste concurrente voor het goud, moest met een blessure opgeven.

In de rangschikking zakt Thiam van de eerste naar de derde plaats met 3.921 punten. Vetter (3.968 ptn) neemt de leiding over, Vidts (3.941 ptn) is tweede.

Donderdag volgen voor Thiam en Vidst het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter.