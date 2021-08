Nafi Thiam uitstekend begonnen aan de zevenkamp: na twee disciplines staat onze landgenote aan de leiding

Vannacht is op de Olympische Spelen de zevenkamp begonnen. Nafi Thiam is alvast uitstekend gestart, want na twee disciplines staat onze landgenote aan de leiding. Ze heeft een kleine voorsprong op de Amerikaanse Erica Bougard.

In de zevenkamp zijn de 100 meter horden en hoogspringen al achter de rug. Op de 100 meter horden moest Thiam nog een kleine kloof laten op de rest (dan stond onze landgenote vijftiende), maar met hoogspringen kwam één van haar favoriete onderdelen als tweede discipline. Daarbij deed Thiam het uitstekend. Ze sprong over 1 meter 92, wat meteen ook de beste sprong was van alle deelnemers. Daardoor springt ze na twee onderdelen naar de leiding in het klassement voor Bougard en Johnson-Thompson.