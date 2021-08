Nafi Thiam en Noor Vidts na kogelstoten in zevenkamp op medaillekoers

Na het kogelstoten staat Nafi Thiam in de zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio nog steeds aan de leiding. Noor Vidts is derde.

Thiam zette met haar eerste worp in het kogelstoten 14m82 op de tabellen. Vidts verbeterde haar persoonlijke record met 14m33. In de totaalstand staat Thiam na drie onderdelen nog steeds aan de leiding met 3.025 punten. De Nederlandse Anouk Vetter is tweede (2.969 ptn), Vidts heeft 2.931 punten en is derde. Vandaag staat nog de 200 meter op de agenda. Donderdag volgen het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter.