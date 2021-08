UPDATE: Robin Vanderbemden strandt in de halve finales op de 200 meter

Deze nacht stonden de reeksen van de 200 meter op het programma. Daarin maakte Robin Vanderbemden een goede beurt, want onze landgenoot heeft zijn beste tijd van het seizoen gelopen. Goed voor een ticket naar de halve finales.

Robin Vanderbemden heeft een goede beurt gemaakt op de Olympische Spelen. Onze landgenoot werkte deze nacht zijn reeks op de 200 meter af en daarin deed Vanderbemden het uitstekend. Hij liep zijn beste tijd van het seizoen.

Met 20 seconden en 70 hondersten kon hij zich zo als derde kwalificeren voor de halve finales op de 200 meter.

Update: De halve finale werd later op de dag nog afgewerkt. Vanderbemden ging niet onaardig van start, maar een finaleplaats was een utopie. Vanderbemden strandde dus in de halve finales.