Sensatie 'Mondo' Duplantis is op zijn 21ste olympisch kampioen, wereldrecord komt er net niet (maar wat scheelt het!)

Armand Duplantis is één van de absolute sensaties in de sportwereld en nu ook olympisch kampioen. De 21-jarige Zweed was veruit de beste in het polsstokspringen op de Olympische Spelen in Tokio. Duplantis trachtte ook nog het wereldrecord te breken.

Hoogtes waar andere polsstokspringers heel wat moeite mee kenden, daar had Duplantis geen kind aan. Ook over 5,97 meter ging hij met sprekend gemak. De enige die daar ook over geraakte, was de Amerikaan Nilsen. Dan stond al vast dat het brons naar de Braziliaan Braz ging. Ook 6,02 meter was geen enkel probleem voor 'Mondo' Duplantis. Bij Nilsen lukte dat niet. Het werd dus de tweede plaats voor hem, de olympische gouden medaille ging naar Duplantis. Daar was het wonderkind dan al zeker van. Er bleef nog wel één uitdaging over: voor het wereldrecord gaan. TIKJE MET DE BORSTKAS NET TE ZWAAR Dat wereldrecord ligt op 6,18 meter. De lat werd dus op 6,19 meter gelegd. Bij zijn eerste poging ging Duplantis erover, maar met de borstkas tikte hij de lat nog lichtjes aan en die kwam toch wel naar beneden, zeker! Wat scheelde dat?! Zijn tweede poging was tekort, bij de derde poging kwam de lat opnieuw naar beneden. Duplantis kan zich echter troosten met de wetenschap dat hij olympisch kampioen is.