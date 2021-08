Noor verpulvert wereldrecord en maakt zo favorietenrol waar op 400 meter horden

De Noor Karsten Warholm heeft voor een straffe prestatie gezorgd op de Olympische Spelen. In de finale van de 400 meter horden heeft de Noor namelijk zijn eigen wereldrecord gebroken.

Karsten Warholm was de grote favoriet om de gouden medaille te pakken op de 400 meter horden en de Noor is daar ook vrij eenvoudig in geslaagd. Zo kon Warholm zelfs zijn eigen wereldrecord verpulveren.

Warholm liep de 400 meter horden in 45 seconden en 94 hondersten. Zijn vorig wereldrecord stond op 46 seconden en 70 hondersten. Benjamin, een Amerikaan, moest tevreden zijn met zilver, terwijl de Braziliaan Dos Santos goed was voor de bronzen medaille.