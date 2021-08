Ismael Debjani wint zijn reeks op de 1.500 meter en plaatst zich zo voor de halve finales

Ook Ismael Debjani kwam deze nacht in actie voor ons land op de Olympische Spelen. Hij nam deel aan de 1.500 meter en daarin maakte onze landgenoot indruk, want hij won zijn reeks.

Vannacht stonden de reeksen van de 1.500 meter op het programma in de atletiek. Iets om naar uit te kijken voor ons land, want zo kwam onze landgenoot Ismael Debjani in actie. Hij maakte indruk, want hij kon zijn reeks winnen.

Zo heeft Ismael Debjani zich uiteraard ook kunnen plaatsen voor de halve finales op deze discipline. Debjani liep een tijd van 3 minuten en 33 seconden. Om 13u Belgische tijd zal Debjani zijn halve finale afwerken.