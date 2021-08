SPELEN 02/08: Couckuyt strandt op zucht van finale, Belgian Cats loten Japan, nagenieten van triomf van Derwael

Ook op deze 2 juli komen opnieuw heel wat Belgen in actie op de Olympische Spelen. In het atletiek vooral, maar ook het kajak komt aan de beurt en de Belgian Cats spelen hun volgende wedstrijd. Voorts is het nagenieten van de gouden medaille van Nina Derwael.

Het programma van de Belgen:

- The Day After Derwael-dag

Door het goud voor Derwael is België opgerukt naar de 33ste plek in het medailleklassement. Derwael doet mee ook mee aan een officiële gouden fotosessie.

- 2.35 uur: Elise Vanderelst (atletiek, reeksen 1500m)

Vanderelst is negende geëindigd in haar reeks. Dat was voldoende om zich te plaatsen voor de halve finales.

- 3.21 uur: Artuur Peters (kajak, reeksen K1 1000m)

Via de herkansingen gaat Artuur Peters naar de kwartfinales. Peters wint die kwartfinale ook en plaatst zich dus ook voor de halve finales.

- 4.29 uur: Hermien Peters en Lize Broekx (kajak, reeksen K2 500m)

Hermien Peters en Lize Broekx eindigden vierde in hun reeks. Dat was voldoende om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Die kwartfinales winnen ze ook, ze gaan dus naar de halve finales.

- 4.10 uur: Imke Vervaet (atletiek, reeksen 200m)

Imke Vervaet eindigde vierde in haar reeks en liep een persoonlijk record. Dat was voldoende om zich te plaatsen voor de halve finales. De halve finales overleven lukte echter niet.

- 4.50 uur: Anna Van Bellinghen (gewichtheffen, +87 kg)

Van Bellinghen trekt een gewicht van 96 kg. In de clean & jerk kent ze succes op de 115 en 119 kg.

- 10.20 uur: Belgian Cats (basketbal, België-China)

De Belgian Cats verloren van China met 74-62, maar gaan wel als reekshoofd naar de kwartfinales. Lees er HIER meer over. Ondertussen vond ook de loting voor de kwartfinales plaats. Daarin nemen de Belgian Cats het op tegen Japan.

- 12.20 uur: Fanny Smets (atletiek, voorronde polsstokspringen)

Smets is niet door de kwalificaties geraakt.

- 13.05 uur: Kevin Borlée (atletiek, halve finales 400m)

Borlée heeft forfait gegeven om goed uit te kunnen rusten met het oog op de 4x400m.

- 13.13 uur: Jonathan Sacoor (atletiek, halve finales 400m)

Sacoor werd laatste in zijn halve finale, wat dus ook zijn eindstation is op de 400 meter.

- 13.35 uur: Paulien Couckuyt (atletiek, halve finales 400m horden)

Couckuyt liep in de gietende regen naar een nieuw Belgisch record met een tijd van 54"47 en een knappe derde plaats. Dat is in totaal de negende tijd. Couckuyt haalt de finale dus net niet.

Andere blikvangers

- 8.55 uur: eerste dag baanwielrennen

Filippo Ganna en Chloé Dygert komen in actie. Ganna werd met Italië tweede in de kwalificaties van de ploegenachtervolging. In de teamsprint veroverde China goud. Lees er HIER meer over.