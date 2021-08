Michael Obasuyi staat op eerste Olympische Spelen: "Beter dan ooit"

Oostendenaar Michael Obasuyi start dinsdag op de 110 meter horden aan zijn eerste Olympische Spelen.

Obasuyi trekt met een duidelijk doel naar de Spelen in Tokio. Hij wil de eerste ronde overleven en zijn persoonlijk record scherper stellen.

"Mijn doel bij mijn eerste Olympische Spelen is de eerste ronde overleven. Het zou echt goed zijn 13.30 te lopen", klinkt het.

Obasuyi heeft alvast één voordeel. Hij mag in de vooravond lopen. "Fysiek en mentaal ben ik beter dan ooit", zegt hij nog. "Het zal de eerste keer zijn dat ik met alle grote namen loop. Er rest me niets anders dan presteren. Uiteraard hoop ik in Parijs (2024) en Los Angeles (2028) nog sterker te zijn."