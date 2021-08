Jonathan Sacoor en Kevin Borlée naar halve finales 400 meter, Crestan (met persoonlijk record) en Zagré naar huis

Op de Olympische Spelen in Tokio hebben Jonathan Sacoor en Kevin Borlée zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter.

Sacoor werd derde in 45.41, Borlée tweede in zijn reeks in 45.36. De eerste drie van elke reeks en de zes snelste tijden plaatsten zich voor de halve finale.

Borlée moest na afloop van de 4 x 400 meter gisteren naar de dopingcontrole, waardoor hij pas laat in zijn bed zat. "Ik heb niet veel geslapen, een uurtje of vijf. De dopingcontrole duurde erg lang. Ik kon de zaal pas om middernacht verlaten. Daarna moest ik nog terug, iets eten, mij laten verzorgen", zei hij achteraf.

Na zijn race leek hij last te hebben van de rechterdij. "Het trekt een beetje. Ik zal met de dokter en de kinesist zien hoe het zit. Ik ben heel tevreden, de vorm is er. Maar het belangrijkste is de 4x400, ik ga niets riskeren."

Update: Ann Zagré en Eliott Crestan hebben hun halve finale nog afgewerkt, respectievelijk op de 100 meter horden en de 800 meter. Geen van beiden hebben zich kunnen plaatsen voor de finale, al werd het voor Crestan wel een afscheid van de Spelen in schoonheid. Hij liep in zijn halve finale een persoonlijk record met een tijd van 1'44"84.