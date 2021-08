Polen verrassende winnaar in 4x400m, België 5e in nieuw nationaal record

Op de 4x400m is het Belgische kwartet er niet in geslaagd om een medaille weg te kapen. Polen is de nieuwe verrassende olympische kampioen, topfavoriet USA werd pas derde.

Vooraf

Het kwartet Doom, Vervaet, Laus en (Jonathan) Borlée zorgde ervoor dat België in de finale staat van de 4x400m maar in de finale werd de ploeg grondig door elkaar geschud. Dylan Borlée mocht starten en het stokje doorgeven aan Cynthia Bolingo, waarna Camille Laus en Kevin Borléé het moesten afmaken. Dat was toch het plan maar tijdens de opwarming viel Bolingo opnieuw uit en kwam Imke Vervaet in het team.

Na de diskwalificatie in de halve finale, mocht de Verenigde Staten toch aan de start verschijnen in de finale. Team USA wisselde buiten de daarvoor aangewezen zone maar werd opnieuw opgevist toen duidelijk werd dat een official hen op die foutieve plaats had gezet. Hetzelfde verhaal voor de Dominicaanse Republiek.

De race

Dylan Borlée startte uitstekend en kon het stokje in de top 5 doorgeven aan Imke Vervaet. Die moest de rol met het kopkwartet wel lossen toen ze het stokje doorgaf aan Camille Laus. De Dominicaanse Republiek nam een grote voorsprong met daarachter Polen, Nederland en USA.

Slotloper Kevin Borlée kreeg het stokje als zesde en moest nog een hele inhaalrace maken om kans te maken op medailles.

De kloof met het leiderskwartet dichten lukte niet. In de laatste rechte lijn toonde Polen zich het sterkste met een olympisch record, voor de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. Nederland werd vierde, België vijfde met een nationaal record (