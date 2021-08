Paulien Couckuyt loopt Belgisch record op de Olympische Spelen, twee andere Belgische atleten ook naar halve finales

Paulien Couckuyt heeft haar potentieel in de verf gezet op de Olympische Spelen. Het Belgisch record op de 400 meter horden behoort haar nu toe. Tot dusver had ze dat record moeten delen. Naast Couckuyt plaatsten ook Crestan en Zagré op hun nummer zich voor de halve finales.

Heel wat Belgen die in actie kwamen op een individueel nummer. Eerst ging de aandacht naar de 400 meter horden. Hanne Claes liep in haar reeks 56"38 en werd achtste en laatste. Zij werd dus meteen uitgeschakeld. Een heel ander verhaal bij Paulien Couckuyt. Zij plaatste met een derde plaats in haar reeks vlotjes voor de halve finales.

En dat was nog niet alles: Couckuyt had dit jaar nog maar het Belgische record van Ann Mercken geëvenaard. Dat is 54"95. Uitgerekend op de Olympische Spelen liep Couckuyt nog 5 honderdste van een seconde sneller. Met een tijd van 54"90 heeft ze nu helemaal alleen het nieuwe Belgische record in handen.

PERSOONLIJK RECORD VOOR CRESTAN

Eliott Crestan liep op de 800 meter een record, een persoonlijk record weliswaar. Met een tijd van 1'46"19 werd hij tweede in zijn reeks en plaatste hij zich eveneens voor de halve finales. Dat laatste speelde ook Anne Zagré klaar op de 100 meter horden. Een derde plaats en een tijd van 12"83 volstonden voor de kwalificatie.

BROEDERS OUT IN HET POLSSTOKSPRINGEN

In het polsstokspringen had Ben Broeders gehoopt om de kwalificaties te overleven, maar dat lukte niet. Broeders geraakte niet over 5,75 meter.