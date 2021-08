Elaine Thompson verlengt haar titel op de 100 meter sprint in nieuw olympisch record!

Jamaica heeft haar sprintdominantie nog wat kracht bijgezet op de Olympische Spelen in Tokyo. Op de 100 meter sprint bij de vrouwen kaapte het Caribisch eiland alle drie de medailles weg. Thompson was net zoals in 2016 de snelste.

De 100m sprint is altijd één van de belangrijkste nummers op de Olympische Spelen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het was vooral uitkijken naar de Ivoriaanse Ta Lou, en het Jamaicaanse duo Shelly-Ann Fraser-Pryce (tweevoudige olympische kampioene) en titelverdedigster Elaine Thompson. Fraser-Pryce kwam heel goed uit de startblokken en het leek lange tijd een duel te zullen worden tussen de twee Jamaicaanse dames maar na zo'n 60 meter werd het duidelijk dat Thompson veruit de sterkste was. In een nieuw Olympisch record (10.61) kroonde ze zich voor de tweede keer op rij tot olympische kampioene op de 100 meter. Fraser-Pryce eindige op de tweede plek en ziet Thompson gelijk komen met twee olympische titels. Het werd zelfs een volledig Jamaicaans podium want Shericka Jackson eindigde op de derde plaats.