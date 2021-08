Belgian Hammers knap in de top vijf in het mixed relay triatlon maar niet beloond met medaille

De Belgian Hammers waren weer compleet nu ook Geens was afgereisd naar Tokio. Een medaille was de stiekeme droom. Die werd niet gehaald, al neemt dat niet weg dat de Hammers het er goed vanaf brachten in het triatlon. Het werd een vijfde plaats.

Claire Michel, Marten van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens vormden de Belgian Hammers voor de mixed relay in het triatlon. Claire Michel gaf als zevende het stokje door aan Van Riel. Die bewees zich al op deze Spelen in zijn individuele race en schoof een plaatsje op. Vervolgens deed Barthelemey hetzelfde.

DUEL MET NEDERLAND

België stond dus mooi in de top vijf en hoopte nog wat goed te maken met de sterke loper Jelle Geens aan het einde. Die ging aanvankelijk naar plaats 4, maar werd nog voorbijgestoken door een Nederlander. Het werd dus een eervolle vijfde plaats voor België in het mixed relay in het triatlon.

Een knappe notering, maar geen medaille. Het eremetaal was voor Groot-Brittanië, VS en Frankrijk. Deze drie landen eindigden ook in deze volgorde. Groot-Brittanië had aan de finish veertien seconden over op de VS en veroverde goud.