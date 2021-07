UPDATE: Gemengde 4x400-Belgen zetten nationaal record neer en gaan met zevende tijd naar finale op Spelen

Opnieuw een finale om naar uit te kijken op de Spelen. De Belgen gaan in de gemengde 4x400 door. Ze liepen de tweede snelste tijd in hun reeks en dat was meteen ook goed voor een finaleplaats én een nationaal record. Afwachten of een medaille er in zit.

Alexander Doom was diegene die mocht openen in de 4x400 gemengd voor België. Vervolgens namen de vrouwen het over: Imke Vervaet en Camille Laus hielden ons in een goede positie. Aan het eind was er dan nog de eindspurt van Jonathan Borlée: goed voor een eindtijd van 3'12"75.

(GEEN) DISKWALIFICATIES

Dat is een Belgisch record. De Amerikanen waren het snelst, maar bij hen liep de stokwissel schromelijk fout. Daardoor werden ze zelfs gediskwalificeerd. Omdat ook de Dominicaanse Republiek gediskwalificeerd werd, was de zege in de reeks zelf voor België.

Met de overwinning in de reeks heeft onze gemengde estafetteploeg het zeker goed gedaan. In de finale komt het er dan op aan om te wedijveren met alle andere landen die in de reeksen tot de beteren behoren. België gaat uiteindelijk met de in totaal vijfde snelste tijd naar de finale.

Update: De diskwalificaties van de Verelnigde Staten en de Dominicaanse Republiek zijn teruggedraaid: hun tijd telt dan toch. België is dus pas derde in de reeks en heeft de zevende beste tijd gelopen van al de deelnemende landen in de finale.