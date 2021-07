Belgen op de Spelen: gemengde 4x400-ploeg naar finale, Belgian Cats winnen vlot, Red Lions spelen gelijk

Wat presteerden de Belgische atleten vandaag op de Olympische Spelen al? En wie komt er nog in actie? Je leest het allemaal in dit artikel, met links naar hun prestaties.

Fanny Lecluyse zwom de finale van de 200 meter schoolslag. Ze werd achtste en laatste.

De estafetteploeg van de 4x400 meter mixed relay is voor de eerste keer aan de beurt gekomen. Zij werkten hun reeks af en werden daarin derde met een nationaal record. Voldoende om zich te plaatsen voor de finale. Lees er HIER meer over. Ook Isaac Kimeli wilde zich tonen tonen op de finale van de 10.000 meter. Lees HIER hoe hij het er van afbracht.

De Belgian Cats, de vrouwenploeg in het basketbal, werkten hun tweede groepswedstrijd af tegen Puerto Rico. Ze wonnen vlot met 87-52. Ann Wauters maakte haar Olympische debuut en scoorde meteen.

De Red Lions, de mannelijke hockeyploeg, speelden hun laatste groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië. Het werd 2-2. Lees er HIER meer over.

Thomas Detry speelde een knappe tweede ronde in het golfen. Thomas Pieters zakte wat weg na zijn sterke eerste ronde.

Ook in het zeilen komen verschillende landgenoten in actie. Plaaschaert werd pas 17de in de 9de regatta, maar schuift wel op naar het podium. In de tiende regatta liep het minder, waardoor Plasschaert nu weer vijfde staat.

Ook Wannes Van Laer komt in actie. In de negende regatta werd hij 13de, maar toch zakt hij van de 26ste naar de 27ste plaats. Er volgt voor hem nog één regatta. Voor de medalrace komt hij niet meer in aanmerking.

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut werden in de zevende regatta van de 49er FX knap tweede. Na de achtste regatta, waarin ze pas 17de werden, zakken ze naar de 15de plaats in het totaal.

De laatste twee sporten waarin landgenoten te zien zullen zijn, is BMX en de paardensport.

Elke Vanhoof ging er in het BMX in de halve finale uit.

Lara de Liedekerke in de paardensport komt in actie in de dressuur in eventing.