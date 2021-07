Slecht nieuws voor ons land? Cynthia Bolingo heeft spierblessure opgelopen

Het ziet er niet naar uit dat Cynthia Bolingo gaat kunnen deelnemen aan de kwalificaties met de gemengde 4x400 meter-ploeg. Onze landgenote heeft enkele dagen geleden namelijk een spierblessure opgelopen.

Cynthia Bolingo was de laatste maanden goed op dreef, maar haar voorbereiding voor de Olympische Spelen is enkele dagen geleden misschien wel in het water gevallen. Zo heeft ze een spierblessure opgelopen.

Het zou niet ernstig zijn, maar de kans is volgens Sporza wel bestaande dat Bolingo de kwalificaties van de gemengde 4x400 meter-ploeg gaat moeten missen. Ze hoopt wel te kunnen deelnemen aan de individuele 400 meter en de 4x400 meter bij de vrouwen.