Team Belgium maakt bekend: deze 2(!) atleten zullen de vlaggendragers zijn op de Olympische Spelen

Vrijdag 23 juli gaan de Olympische Spelen officieel van start met de gebruikelijke openingsceremonie.

In die ceremonie wordt elk land op alfabetische volgorde afgeroepen en worden de atleten het stadion in Tokyo ingeleid. Normaal gezien een eerste kennismaking met het publiek, al zal er in Tokyo helemaall geen publiek zijn.

Het Internationaal Olympisch Comité heeft beslist dat elk land twee vlaggendragers moet afvaardigen, een man en een vrouw. Team Belgium heeft gekozen voor Nafi Thiam en Felix Denayer.

Thiam won op de Spelen in Rio een gouden medaille op de zevenkamp. Denayer veroverde zilver met de hockeyploeg.