Belgische atleten veroveren nog een gouden en zilveren medaille op EK U23

Na de zilveren medaille van Rani Rosius op het EK atletiek U23 hebben de Belgische atleten nog twee medailles veroverd in Estland.

Ruben Verheyden schoot de hoofdvogel af op het EK en snelde naar de gouden medaille op de 1.500 meter. Verheyden hield zich de hele race rustig om in de slotronde zijn versnelling te plaatsen met nog zo'n 200 meter voor de boeg. Hij hield een Spanjaard en een Portugees af in een tijd van 3'40"03.

Rani Rosius is niet het enige jonge talent in de Belgische rangen op de horden want Michael Obayusi veroverde net als Rosius een zilveren medaille op de 110m horden. De Spanjaard Asier Martinez veroverde het goud in een tijd van 13"34. Obuyasi was met een tijd van 13"40 net trager.