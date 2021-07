Cynthia Bolingo flikt het weer! Landgenote breekt opnieuw Belgisch record op 400 meter en heeft beste Europese jaartijd beet

Cynthia Bolingo is in topvorm aan het geraken voor de Olympische Spelen. Onze landgenote heeft namelijk opnieuw haar eigen Belgische record gebroken op de 400 meter. Meer zelfs, want het was ineens ook de beste Europese jaartijd.

In het Franse Nancy heeft Cynthia Bolingo nog maar eens indruk gemaakt op de 400 meter. Onze landgenote liep volgens Sporza namelijk een tijd van 50 seconden en 29 hondersten. Daarmee heeft ze opnieuw haar eigen Belgische record gebroken. Het vorige record was namelijk 50 seconden en 72 hondersten. 50 seconden en 29 hondersten is niet alleen het Belgische record, maar het is ook de beste Europese jaartijd van dit seizoen. Bolingo is dus duidelijk klaar voor de Olympische Spelen.