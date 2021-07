Cynthia Bolingo is op dreef en heeft nieuw Belgisch record beet op de 400 meter

Cynthia Bolingo is sterk bezig de voorbije weken. Ze haalde een nieuw Belgisch record op de 400 meter, maar zaterdagavond heeft ze haar BR nog een beetje scherper gesteld naar 50"72.

Op de Nacht van de Atletiek in Heusden maakte onze landgenote Cynthia Bolingo opnieuw een sterke indruk op de 400 meter. Zo heeft ze haar eigen Belgisch record scherper gesteld. De nieuwe toptijd is nu 50"72.

Zo lijkt Bolingo in topvorm naar de Olympische Spelen te kunnen afzakken. Het is nog niet duidelijk waar haar ambities liggen, maar een plaats in de finale moet zeker tot de mogelijkheden behoren voor Bolingo.