Hoe zou het nog zijn met de acht toortsdragers van Olympische Spelen 2012? In Tokio zouden ze er allemaal staan volgens de voorspellingen ...

Zeven atleten van de toekomst mochten op de Olympische Spelen 2012 tijdens de openingsceremonie de toorts dragen op aangeven van een groot atleet. Zij vertegenwoordigden de toekomst van de sport. Hoe zou het nu met hen zijn? Wie brak door, wie niet?

Jordan Duckitt

Was geen sporter, is nu nog steeds geen sporter.

Callum Airlie (zeilen)

Na 2013 geen resultaten meer gezeild, vermoedelijk op zijn studies gestort en dus niet meer actief als sporter.

Desiree Henry (atletiek)

Won al brons op de OS in Rio de Janeiro in 2016 met de estafetteploeg (4x100 meter) en kan ook haar kans wagen in Tokio vermoedelijk.

Katie Kirk (atletiek)

Hoogtepunt lag op de Commonwealth Games van 2014. Koos ervoor om voor Ierland uit te komen, maar brak nooit helemaal door. Loopt wel nog steeds op de 800 en 1500 meter.

Cameron MacRitchie (roeien)

Na 2012 geen resultaten meer van hem te vinden, ook hij legde zich vooral toe op zijn studies.

Aidan Reynolds (speerwerpen)

Vooral goed op universitair niveau in verschillende atletiekdisciplines, maar nooit helemaal doorgebroken op het internationale toneel.

Adelle Tracey (atletiek)

Veelbelovende atlete op de 800 meter en ondertussen ook model geworden. Vierde op het WK van 2018, onder de twee minuten-grens gedoken.

Jade Bailey (voetbal)

Speelde al bij Arsenal, Liverpool en Chelsea en werd ook jeugdinternational bij de Engelse nationale ploeg.