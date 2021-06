Onder meer in Koning Boudewijnstadion staat Belgische titel op het spel: het BK G-atletiek kondigt zich aan

In de vorm van een drieluik gaat het BK G-atletiek de komende weken plaatsvinden. In drie verschillende meetings kunnen atleten met een handicap een gooi doen naar een Belgische titel. Copyright foto: Ligue Handisport Francophone/Gilles Dehérand.

Plaats van het gebeuren op de eerste BK-dag, 26 juni, is het Koning Boudewijnstadion. Daar gaat het BK voor sporters met een fysieke én een visuele beperking door. Een tweede BK is dat voor sporters met een verstandelijke beperking in Oordegem, bij de club waar ook Paralympisch official Patrick Van Caelenberghe voorzitter is.

BK 5000 METER OP 24/07

Ook de atleten met een nationale classificatie van autisme krijgen de kans om deel te nemen. Zij komen wel niet in aanmerking voor het podium omdat het IPC die klasse nog niet erkent. Op 24 juli staat dan het BK 5000 meter op het programma voor sporters met een fysieke, visuele en verstandelijke beperking.

Dat is geïntegreerd in een Flanders-club meeting. Organisator is Lyra, een club die de grootste groep atleten met verstandelijke beperking levert."