Amerikaan breekt 31-jaar oud wereldrecord kogelstoten

De Amerikaan Ryan Crouser heeft in Oregon een 31-jaar oud wereldrecord gebroken op het kogelstoten.

Crouser, de regerende olympische kampioen in het kogelstoten, is helemaal in topvorm aan het komen voor de Spelen in Tokyo. In een trialevenement verpulverde hij het wereldrecord.

Sommige atletiekrecords staan al zo lang in de geschiedenisboeken dat niemand er aan denkt om ooit dichtbij te zullen komen. Het 31-jaar oude record van Barnes met 23,12m was er zo eentje.

Ryan Crouser was er echter op gebrand om zijn landgenoot van de tabellen te stoten en slaagde daar ok in. Hij wierp maar liefst 25 cm verder, een ongelooflijk ver verschil.

Een ding is zeker, als het wereldrecord van Crouser ooit nog geklopt wordt, zal er een grotere zone gegraven moeten worden voor de atleten.