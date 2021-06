Elise Vanderelst toont opnieuw haar klasse op de 1.500 meter en breekt Belgisch record van 19 jaar oud

Elise Vanderelst is iemand om in de gaten te houden op de Olympische Spelen. Onze landgenote toonde haar klasse op de 1.500 meter en brak het Belgische record van 19 jaar oud.

Elise Vanderelst heeft zich laten zien op de Diamond League-meeting in Firenze. Onze landgenote eindigde op de zevende plaats op de 1.500 meter, maar ze brak wel een Belgisch record die Veerle Dejaeghere 19 jaar geleden liet optekenen.

Dejaeghere was toen goed voor 4'05"05, maar volgens Sporza heeft Vanderelst er nu enkele seconden af gedaan. Vanderelst liep de 1.500 meter in 4'02"63. Het is meteen ook goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. De overwinning op de 1.500 meter in Firenze was voor de Nederlandse Sifan Hassan.