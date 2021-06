Goed nieuws voor Memorial Van Damme: er zijn opnieuw supporters toegelaten

De Memorial Van Damme heeft goed nieuws gekregen. Het atletiekevenement zal in september plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion en er zullen ook supporters toegelaten worden.

De atleten hebben opnieuw iets om naar uit te kijken, want in september zal de Memorial Van Damme in Brussel kunnen plaatsvinden met publiek. Volgens Sporza heeft de organisatie toestemming gekregen van de Belgische hoofdstad.

Er zullen heel wat disciplines te zien zijn, waaronder de 100m en 400m bij de mannen, 200m bij de vrouwen, polsstokspringen bij de mannen, hoogspringen bij de vrouwen, 10.000 meter bij de mannen en een 4x400 mixed relay.