Mo Farah met enige kans op 10.000 meter Spelen: "Mijn trainingen zijn goed verlopen"

Deze zaterdag loopt Mo Farah voor het eerst in vier jaar terug de tienduizend meter. Dat doet de Brit met het oog op de Olympische Spelen, Farah heeft in Birmingham zijn laatste kans om zich te plaatsen op de tienduizend meter in Tokio. Hijzelf kijkt er alvast naar uit.

Dat Mo Farah zaterdag in Birmingham terug voor het eerst de tienduizend meter in vier jaar loopt, komt omdat de Britse loper zich gefocust had op de marathon de afgelopen jaren. De vorige Spelen in 2012 en 2016 haalde de Brit nog op de 5000 en 10.000 meter een gouden plak.

"Mijn trainingen zijn goed verlopen. Ik heb één kans om me te plaatsen, dus het zal spannend worden. Ik heb wedstrijden op de piste zeker en vast gemist", aldus Mo Farah tegen Sporza die enthousiast is over zijn eerste tienduizend meter in vier jaar. Afwachten nu of we de Brit zullen terugzien in Tokio.