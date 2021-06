Nieuw Belgisch record bij de vrouwen op de 400 meter, overwinning voor Nafi Thiam in het hoogspringen

Dinsdagavond stond er een atletiekmeeting in Montreuil op het programma. Enkele Belgen deden het uistekend, want Nafi Thiam haalde de overwinning binnen in het hoogspringen en Cynthia Bolingo heeft een nieuw record beet op de 400 meter.

Nafi Thiam heeft in Montreuil, Frankrijk, de overwinning binnengehaald in het hoogspringen. Toch ging het niet van een leien dakje, want onze landgenote moest 'slechts' tevreden zijn met een sprong over 1m89. Haar persoonlijk record is 2m02.

Cynthia Bolingo leverde een uitstekende prestatie op de 400 meter. Ze heeft namelijk een nieuw Belgisch record beet. Bolingo liep de 400 meter in 50"75, terwijl het vorige record 51"45 was. Het stond toen op naam van Kim Gevaert. Bolingo heeft zich zo ook kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen, want volgens Sporza werd de olympische limiet van 51"35 bereikt.